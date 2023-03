Salernitana-Bologna, Sousa: «Vietato farsi condizionare dal risultato di Milano»

Obiettivo cercare conferme, conferme importanti dopo il pari di San Siro: «Non è perché abbiamo fatto bene a Milano che dobbiamo però ora pensare in modo diverso, occorre avere tranquillità per vincere contro chiunque e dovunque» il messaggio lanciato da Paulo Sousa alla vigilia della sfida che vedrà all'Arechi la sua Salernitana affrontare il Bologna -. «Siamo noi a dover guidare i nostri tifosi senza essere troppo gasati o troppo depressi. Questa settimana abbiamo dovuto lavorare con intensità bassissima perchè la squadra aveva bisogno di recuperare. Affrontiamo il Bologna che è in salute, gioca un calcio moderno, Motta sta facendo bene con il 4-2-3-1 e hanno quasi una linea sola di pressing a centrocampo che toglie spazio agli avversari in costruzione».

In occasione della rifinitura di questa mattina ha fatto visita ai granata il presidente Danilo Iervolino: «Gli ho chiesto di essere più presente - ha detto in conferenza stampa Sousa -, è il più grande riferimento per tutti noi. Sappiamo che ha tante altre cose da fare e sta prendendo il tempo nella sua agenda per essere presente, siamo tutti contenti di vederlo. Quando mi ha chiamato ha chiesto di salvarci e l’obiettivo non è cambiato: non siamo ancora salvi. Oggi nel calcio è difficilissimo trovare presidenti come Iervolino soprattutto all’inizio di qualsiasi progetto. Avere qualcuno che metta soldi di tasca propria è difficile".