Salernitana: Caceres è a un passo il sogno è Perotti, Bonazzoli in uscita

Il Cagliari ha prenotato Bonazzoli e il Genoa aveva chiesto Djuric. La Salernitana scambia il primo con i sardi (via Samp, risoluzione del prestito) e blocca Caceres, difensore esperto e poliedrico uruguagio. Non lascia partire, invece, il gigante Milan, che Colantuono, allenatore che ha già lavorato con il ds in pectore, Sabatini, a Palermo, aveva fatto ingaggiare dal Bristol City. A Verona lo ha schierato in coppia con Gondo per dare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati