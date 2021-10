Salernitana, Castori esonerato: Colantuono in pole per la panchina

Neppure i tanti infortuni sono bastati per salvare Fabrizio Castori: la Salernitana ha infatti deciso di sollevare dall'incarico il suo allenatore dopo il brutto ko di La Spezia. Un destino amaro per il tecnico marchigiano che torna a vivere lo stesso scenario vissuto con il Carpi in occasione della sua prima esperienza in Serie A.

Al posto dell' ormai ex allenatore granata, dovrebbe arrivare Stefano Colantuono che un po' a sorpresa dopo quasi tre anni è pronto a tornare sulla panchina della Salernitana. In questi minuti il diesse Fabiani avrebbe trovato l'accordo con il neo tecnico che avrebbe accettato di firmare fino al termine della stagione. Possibile il rinnovo automatico in caso di salvezza.