Salernitana, troppe restrizioni: la sud diserterà contro la Lazio

Le sensazioni dei giorni scorsi si sono trasformate in certezze quest'oggi, gli ultras della Siberiano hanno annunciato via social che complice le attuali restrizioni, solo 5.000 spettatori negli stadi, non saranno presenti sabato pomeriggio allo stadio Arechi in occasione della gara tra Salernitana e Lazio. I granata di Colantuono, quindi, non potranno fare affidamento sul calore della sud in occasione della prima gara casalinga dell'anno: “Gli ultras della Curva Sud, considerate le ultime determinazioni assunte dagli organi competenti, che non consentono di poter vivere la Curva secondo il nostro modo di essere, decidono di non entrare allo stadio - il pensiero espresso attraverso una nota social -. Il nostro è solo un sofferto arrivederci, in attesa del ripristino delle precedenti condizioni”.