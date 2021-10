Salernitana, i Coulibaly fanno crac: lesione per Lassana, Mamadou in bilico

L'esito della risonanza magnetica è impietoso: Lassana Coulibaly si è «stirato» e dovrà star fermo non meno di tre, quattro settimane. Restituire il centrocampista a Castori per il derby Salernitana-Napoli, in programma il 31 ottobre allo stadio Arechi, sarebbe già un «gol» dello staff medico.

Il giocatore originario del Mali, che ha dovuto rinunciare alla convocazione della propria Nazionale, si era infortunato nel primo tempo di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati