Salernitana, contro il Cagliari di Mazzarri uno spareggio senza appello

Giovedì dopo pranzo, la Salernitana partirà in charter da Napoli per Cagliari. Nessun cambio di biglietto: l'amministratore Marchetti a Roma e il direttore sportivo Fabiani a Salerno hanno visto entrambi la partita contro la Sampdoria in tv, hanno riflettuto e confidano nel riscatto di Colantuono e dei calciatori nello «spareggio» di Cagliari. Perché è uno spareggio, una gara senza appello: non conta solo lasciare l'ultimo posto ma anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati