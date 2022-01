Salernitana, il Covid torna a colpire: due calciatori positivi

Riecco il Covid-19, riecco delle positività. Due per la precisione. Proprio ora che la situazione sembrava stesse migliorando, la Salernitana si ritrova colpita dalla pandemia. Il club granata ha infatti appena comunicato che dopo un nuovo controllo effettuato nelle ultime ore due calciatori sono risultati positivi al test molecolare.

Non esattamente una grande notizia per Stefano Colantuono che nella giornata di ieri aveva già perso (di nuovo) Mamadou Coulibaly a causa di una lieve lesione muscolare al retto femorale destro. Il centrocampista sicuramente salterà la gara di sabato pomeriggio contro la Lazio, dopodiché lo staff medico valuterà i reali tempi di recupero. Sempre in infermeria anche il difensore Strandberg.