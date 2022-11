Salernitana-Cremonese, Nicola: «Non sottovalutiamo nessuno»

La vittoria con la Lazio resterà certamente nella storia della Salernitana ma non potrà bastare per centrare l'obiettivo salvezza. E allora è obbligatorio subito voltare pagina e pensare alla delicata sfida con la Cremonese in programma sabato pomeriggio allo stadio Arechi (out Gyomber, recuperato Maggiore): «Domani inizia un ciclo di tre partite in otto giorni. Giocoforza saranno tutti chiamati in causa, in questo momento abbiamo bisogno di tutti i giocatori a disposizione - precisa subito Davide Nicola in conferenza stampa alla vigilia della sfida - Il sostituto di Gyomber? Lovato si allena in gruppo da due settimane, sta bene e ha smaltito il dolore alla caviglia e i postumi della gastroenterite. Mi aspetto segnali da parte di tutti, perché la continuità per me sta nella prestazione che di conseguenza porta poi al risultato».

Vietato, quindi, per i granata abbassare la guardia: «I punti possiamo prenderli dovunque e contro chiunque, personalmente non mi piace battezzare le partite con “qui facciamo punti e qui no”, fa parte della mia forma mentis. Tutto può accadere, ma se ti sacrifichi. La Cremonese è il tipo di avversario che ci farà subito immedesimare nella nostra dimensione, bisognerà essere pratici domani pomeriggio. Ha, infatti, un modo di stare in campo preciso, attacca gli spazi e ha ottimo dinamismo. Per domani abbiamo recuperato Maggiore e nella settimana con tre partite vogliamo raschiare il barile per tirare fuori risorse da tutti. Botheim? Dovrà, anzi potrà partire dall’inizio. Non è solo un fatto di gerarchie ma di qualità tecniche, tattiche e mentali. È un giocatore che non soffre la concorrenza».