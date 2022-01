Salernitana, Iervolino presidente: «Entrerò nella storia granata»

Ha in mente il modello Atalanta, sogna di espugnare il Maradona con il suo nuovo amore Salernitana, ma augura alla formazione azzurra (che definisce come un'ex fidanzata) di vincere poi tutte le partite e conquistare lo scudetto. Pensieri, parole e visioni di Danilo Iervolino, neo presidente della Salernitana e tifoso (ex) del Napoli. In mezzo, l'obiettivo salvezza da provare a centrare con il club granata, l'investitura del diesse Walter...

