Salernitana, nell'era dei tre punti mai così male

Sei partite per evitare almeno di ricordare la stagione 2023-24 come quella con meno punti conquistati nel corso di un campionato.

I 15 fin qui totalizzati dalla Salernitana rappresentano infatti a oggi il peggior rendimento da quando in Italia (1993 in B e 1994 in A) è entrata in vigore la regola dei tre punti assegnati in occasione di un successo. Poco distante il dato attuale c'è la stagione 2009-2010 quando i granata allenati prima da Brini, poi da Cari, successivamente da Grassadonia e infine da Cerone riuscirono a racimolare 17 punti in quarantadue giornate di Serie B.

Appena due in più, dunque, rispetto alla Salernitana del presente che avrà sì quattro partite in meno in calendario ma ancora sei sfide a disposizione (Fiorentina, Frosinone, Atalanta, Juve, Verona, Milan) per lasciare almeno in questo caso l'ultimo posto in classifica.