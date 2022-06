Joao Pedro colpo Salernitana: ecco fantasia e gol per l'attacco

Piazzate le bandierine, ora bisogna raccoglierle. La Salernitana in attacco ha fatto una scelta sul centravanti, di profilo internazionale: tiene tiepido Milik, che in realtà le è stato proposto, e punta Brereton Diaz del Bluckburn, fisico possente, 23 anni, cileno di origini inglesi. Il diesse Morgan De Sanctis lo considera partner ideale di Joao Pedro, perché è lui Joao, 255 partite e 84 gol con il Cagliari, il colpo di mercato sulle zolle dell'estro e della fantasia. La Salernitana ha bruciato la concorrenza di Torino e Monza, adesso deve trovare l'intesa per la durata del contratto e l'ingaggio. Ecco il diesse degli isolani, Capozucca: «Ne abbiamo parlato. Ci è stata chiesta disponibilità alla trattativa ed è stata fatta una valutazione alla Salernitana». La prudenza del dirigente è di pretattica ma in realtà ufficializza l'intesa già trovata con il Cagliari. Joao Pedro costa 10 milioni di euro, ha 30 anni ed è un giocatore forte, integro, che ha nei piedi la giocata spacca-partita. Ora deve convincersi al trasferimento in maglia granata: 13 gol, 4 assist, l'estro fatto giocatore, ha coronato di un sogno con la recente convocazione in Nazionale.

Se Brereton Diaz non dovesse approdare in maglia granata, la Salernitana sonda sempre due alternative nel ruolo di centravanti: Manaj e Lasagna. Djuric, invece, aspetta la Fiorentina o la Cremonese. Si è fatto avanti anche il Genoa ma il gigante bosniaco, che il 30 giugno si svincolerà dalla Salernitana, ha preso tempo perché ne fa una questione di durata del contratto e di categoria. Il romanista Felix e lo juventino Aké sono i profili offensivi per le fasce, insieme a Cambiaghi e Cancellieri. Piace Zeballos del Boca. È stato proposto Pjaca. La cessione di Ederson all'Atalanta è sempre più vicina, è la chiave per arrivare ad incassare milioni di euro da reinvestire ma anche per avere contropartite tecniche nel pacchetto. L'Atalanta ha prezzato 15 milioni il cartellino del brasiliano, che proprio a Bergamo, in una delle sue migliori partite, impreziosì la prestazione monstre con un bel gol sotto misura. La Salernitana punta ad un ritocco, si spinge fino a 18 milioni di euro, ma nel frattempo ha stilato con l'Atalanta una lista di preferenze per le contropartite, aspetta il difensore Lovato (2000), che però deve convincersi a trasferirsi in maglia granata perché ha il Bologna tra gli estimatori. Nel pacchetto potrebbe finire probabilmente uno tra Ruggeri (2002) e Zortea (ma non è più under), di nuovo in prestito. In ballo potrebbe rientrare anche la punta classe 2003 Moustapha Cissé, che ha già esordito in prima squadra.

Poi c'è anche da liberare Migliaccio: adesso «gioca in squadra con De Sanctis», è collaboratore prezioso, ha un altro anno di contratto con la Dea e va congedato affinché possa ufficialmente legarsi alla Salernitana. Piace moltissimo il possente Okoli (2001) ma il difensore ha corteggiatori all'estero e soprattutto beneficia della stima incondizionata della Cremonese che spinge per il rinnovo del prestito. Perciò la Salernitana si è cautelata e ieri a Milano (dove oggi arriverà anche il patron Iervolino per presenziare al sorteggio del calendario asimmetrico di Serie A, dalle ore 12 in diretta Dazn), ha incontrato l'agente dell'intervista Lorenzo Pirola (2002), che era al Monza. C'è già l'intesa con l'entourage e ieri sera il diesse granata ha incontrato anche l'Inter per definire il passaggio in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e ad un determinato numero di presenze. Fatto un tentativo anche per Pinamonti: il giocatore preferirebbe Torino e Fiorentina, che non hanno l'accordo con l'Inter. La Salernitana è disposto ad aspettarlo. I nerazzurri propongono anche Salcedo.

La Salernitana è alle rifiniture per il contratto di Lassana Coulibaly, dopo aver ricucito lo strappo con i suoi procuratori. Il Bologna resta in agguato e lo ha sondato ma l'allenatore Nicola lo considera un punto fermo. Lo Spezia ha chiesto informazioni su Emil Bohinen, il faro del reparto nevralgico. La risposta del suo agente: «Resta a Salerno». È casting aperto per la fascia sinistra, zolle sulle quali la Salernitana potrebbe riavere Ruggeri ma ha bisogno di una coppia per affrontare la stagione. Piace Beruatto, alla Roma è stato chiesto l'under Calafiori, ma c'è soprattutto lo svincolato Ansaldi. Sul taccuino anche il portoghese 24enne Mangas. Prosegue il muro contro muro sulla fascia destra: Monza e Torino insistono per strappare Mazzocchi, la Salernitana lo considera incedibile.