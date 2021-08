Salernitana-Roma, febbre granata: è una notte special contro Mourinho

La grande attesa di Salerno si respira dappertutto, in ogni angolo della città dove sventolano bandiere granata dal 10 maggio, giorno del ritorno in serie A, e con tanti ragazzi che indossano la maglietta «mActe Animo», simbolo della promozione. «Vivere una favola», c'è scritto su uno striscione a via Luigi Guercio, uno dei tanti per celebrare l'impresa della Salernitana: dopo 23 anni i granata giocano stasera la prima in casa in massima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati