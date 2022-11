Salernitana, è emergenza difesa: troppi gol subiti negli ultimi minuti

Nelle ultime dieci partite di campionato la Salernitana ha subito almeno un gol in ben nove circostanze (porta inviolata solo contro lo Spezia all’Arechi), tanto basta per comprendere che non tutto sta funzionando nel verso giusto nel reparto arretrato dei granata. Specie nella ripresa, anzi soprattutto nei minuti finali. Negli ultimi 15 per la precisone.

L’ennesima conferma è arrivata nella giornata di ieri quando Ciofani della Cremonese ha costretto i granata a dover fare i conti con il 12esimo gol subito nei secondi tempi sui 19 totali incassati e addirittura con il sesto nell’ultima fase di gioco. Un dato, quest’ultimo, che a conti fatti ha costretto la squadra di Nicola a dover rinunciare a sette preziosi punti.