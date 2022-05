Live Salernitana-Venezia 1-0: Bonazzoli su rigore (con il Var)

Una sfida salvezza che può valere una stagione, sia per la Salernitana sia per il Venezia. I granata pradroni di casa, in serie positiva e in risalita, ospitano all'Arechi i lagunari reduci da nove sconfitte consecutive che valgono per ora l'ultimo posto in classifica. Sarà il quarto confronto in A traqueste due squadre, coi granata imbattuti finora contro il Venezia in massima serie, grazie a due vittorie e un pareggio. Ex della sfida è Pasquale Mazzocchi, esterno ora in forza alla Salernitana che nella prima parte di stagione aveva vestito la maglia del Venezia.

🇱🇻 L’U.S. Salernitana 1919 al fianco di UNHCR, the UN Refugee Agency per l’emergenza in Afghanistan.



Le maglie firmate dai giocatori granata all’asta per aiutare il popolo afghano 👉 https://t.co/EEFntvRLfU#nonèungioco #challenge4UNHCR pic.twitter.com/vxhTyGotX8 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) May 3, 2022

Salernitana (3-5-2)

55 Sepe; 25 Gyomber, 16 Radovanovic, 17 Fazio; 30 Mazzocchi, 18 L. Coulibaly, 15 Bohinen, 13 Ederson, 21 Zortea; 9 Bonazzoli, 11 Djuric.

A disposizione: 72 Belec, 2 M. Coulibaly, 3 Ruggeri, 10 Verdi, 14 Di Tacchio, 20 Kastanos, 22 Obi, 23 Dragusin, 28 Capezzi, 31 Gagliolo, 87 Mikael, 88 Perotti. All. Nicola.

Venezia (3-4-3)

1 Maenpaa; 30 Svoboda, 31 Caldara, 32 Ceccaroni; 37 Mateju, 44 Ampadu, 42 Peretz, 55 Haps; 10 Aramu, 14 Henry, 77 Okereke.

A disposizione: 34 Bertinato, 41 Lazar, 5 Vacca, 8 Tessmann, 9 Nsame, 11 Sigurdsson, 16 Fiordilino, 17 Johnsen, 19 Ullmann, 20 Nani, 21 Cuisance, 22 Ebuhei, 23 Kiyine, 27 Busio, 33 Crnigoj. All. Soncin.

Arbitro: Mariani di Aprilia