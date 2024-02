Salernitana, Weissman si presenta: «Qui per giocare, voglio aiutare la squadra con i miei gol»

A Torino la prima convocazione con la Salernitana, venerdì prossimo invece contro l'Empoli potrebbe arrivare anche il tanto atteso debutto. Intanto Shon Weissman ha commentato attraverso i canali social del club granata il suo arrivo alla corte di Inzaghi:

«Sin dal mio arrivo in aeroporto ho percepito tanto affetto nei miei confronti e ringrazio tutti per questo. Sono molto felice di essere approdato alla Salernitana e non vedo l’ora di aiutare la squadra. Il nostro obiettivo è centrare la salvezza, ce lo meritiamo. Spero che i miei gol e le mie giocate possano dare una mano. Sono qui per questo. Spero di segnare il più possibile, posso migliorare tanto, ogni giocatore può farlo. Aspetto con fiducia la prossima partita, sono impaziente».

Aspettando il debutto, Weissman si gode già l'affetto della piazza: «Sin dal momento della mia firma ho ricevuto tantissimi messaggi, tutti incredibili.

Sono entusiasta di poter esprimermi davanti a una tifoseria fantastica che merita di restare in A. Sono venuto a Salerno per giocare ma mi metto a disposizione del mister e dei miei nuovi compagni. Darò il massimo per provare a vincere ogni partita e non siamo lontani dal poterlo fare. La Serie A è uno dei campionati top 5 in Europa, uno dei migliori al mondo e sono felice di avere il privilegio di giocarci. Ho scelto la maglia numero 14 perché da piccolo ero fan di Thierry Henry e spero di segnare quanto lui».