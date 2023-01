Troost-Ekong alla Salernitana, De Sanctis corre ai ripari dopo la sconfitta nel derby

Ora non ci sono più dubbi, quei dubbi che nelle ultime ore non ha avuto neppure più il diesse De Sanctis dopo i diversi infortuni che hanno colpito il reparto difensivo.

E così la Salernitana è pronta ad abbracciare un nuovo difensore, è pronta ad abbracciare William Troost-Ekong (più complicata, dal punto di vista economico, la trattativa Colley).

Il difensore olandese naturalizzato nigeriano, classe 1993, arriva dal Watford (Championship inglese, la serie B italiana) con la formula del prestito e obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il futuro granata ha già giocato in Italia (all'Udinese dal 2018 al 2020) e ha già avuto come allenatore Davide Nicola (proprio nel corso della sua esperienza con i bianconeri).