Salernitana-Napoli, Nicola ritrova compattezza: «Così possiamo salvarci»

Terza sconfitta in quattro partite e il distacco dalla zona retrocessione che continua inevitabilmente ad assottigliarsi. Il secondo mandato di Davide Nicola comincia con il ko interno nel derby contro il Napoli, ma per il tecnico della Salernitana il bicchiere è mezzo pieno: «I ragazzi hanno dato tutto contro una squadra molto forte tecnicamente e che tra campionato e Champions non ha quasi mai perso da agosto scorso a oggi. Sono contento del fatto che non abbiamo preso quei contropiedi che negli ultimi tempi ci hanno condizionato tanto, abbiamo dimostrato di aver ritrovato la nostra compattezza».

Resta il rammarico per l'ultima occasione fallita: «Peccato per la parata di Meret nel finale su Piatek e peccato anche per l’infortunio di Gyomber. Ora, comunque, dobbiamo continuare a lavorare e andare avanti».