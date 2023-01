Napoli a 50 punti: mai costì tanti nel girone d'andata per gli azzurri

50 punti, una vetta mai toccata prima nella storia azzurra. Il Napoli di Luciano Spalletti sbanca Salerno e vince all’Arechi, tre punti che allungano ancora - anche se momentaneamente - in vetta alla classifica della Serie A e che servono agli azzurri per staccare a metà stagione con 50 punti in graduatoria.

50 - Il Napoli è la terza squadra nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere almeno 50 punti nel girone d'andata in una singola stagione di Serie A, dopo la Juventus e l'Inter. Olimpo.#SalernitanaNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 21, 2023

Mai gli azzurri erano riusciti ad accumulare così tanti punti a metà stagione: anche nella stagione record 2017/18, quella dei 91 punti con Maurizio Sarri in panchina, gli azzurri avevano saputo portare a casa 48 punti. Due in meno di oggi. Osimhen e compagni hanno messo insieme sedici vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, quella di Milano contro l’Inter al rientro in campionato del 4 gennaio, con una media di 2,6 punti per gara. Come riportato da Opta Italia, il Napoli è la terza squadra nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere almeno 50 punti nel girone d'andata in una singola stagione di Serie A, dopo la Juventus e l'Inter.