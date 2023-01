Salernitana-Napoli, Spalletti tira le orecchie ai suoi: «Dobbiamo andare più forte»

50 punti per mandare in soffitta questo girone d'andata, il migliore per il Napoli e per Luciano Spalletti da quando è in panchina: «Queste partite possono essere condizionate dall'entusiasmo e dalla responsabilità, bisogna gestirle bene mentalmente e giocare sempre bene» le parole dell'allenatore azzurro al termine di Salernitana-Napoli «Nel primo tempo non trovavamo spazi, rischiavamo solo ripartenze. Sono venute due giocate che hanno cambiato l'inerzia della partita ma avremmo dovuto cambiar ritmo. 50 punti? Sappiamo di avere un'occasione irripetibile davanti a noi e ci dobbiamo comportare di conseguenza, restanto umili e tranquilli».

Una risposta dopo l'eliminazione dalla Coppa ma anche un messaggio alle avversarie: questo Napoli non vuole mollare in vetta. «Siamo stati bravi a gestirla nella ripresa, abbiamo avuto sempre equilibrio» ha continuato Spalletti a Dazn «Di Lorenzo è fondamentale per noi, la fascia l'ha meritata, è impressionante in campo. Noi dobbiamo andare più forte di quanto fatto stasera e lui è il primo a poterci dare l'esempio. Nel calcio non si può mai stare tranquilli, senza la parata di Meret nel finale si sarebbe riaperto tutto. Faccio i complimenti a Alex, è stato straordinario dopo tanti minuti di nulla. E stanotte aveva anche la febbre».