Benevento, arriva Viviani in rinforzo trovato l'accordo con l'ex Chievo

Le parole pronunciate da Oreste Vigorito nel corso della trasmissione Ottogol sono emblematiche: «Potrebbe arrivare uno svincolato per il centrocampo». Dopo che è sfumato Radovanovic, che non ha trovato l'accordo col Genoa sulla buonuscita, Pasquale Foggia non si è perso d'animo e ha continuato a seguire altre piste. In silenzio, come è solito fare. Ha valutato qualche profilo straniero, ma poi si è soffermato sull'unico italiano che coniuga...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati