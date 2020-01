I giallorossi e i tifosi sanniti fremono nell'attesa che domani sera, al «Vigorito» contro il Pisa (inizio alle 21), riprenda quel campionato che la formazione di Inzaghi ha dominato nel girone d'andata. Ieri sera è andato in scena l'anticipo della prima giornata di ritorno con Frosinone-Pordenone, finita con il risultato di 2-2, che ha portato i neroverdi a 11 punti di distacco dai giallorossi, mentre è di 15 punti il vantaggio della capolista sul Crotone, terzo. Ma ancor prima che il Benevento entri nel vivo del suo prossimo impegno di campionato c'è ancora tempo per gli addetti ai lavori per dedicarsi alle trattative di mercato. Il sodalizio sannita, almeno finora, ha trovato le porte sbarrate da parte di quei club che hanno nelle proprie fila i difensori che il diesse Foggia aveva adocchiato come utili alla causa sannita per sostituire l'infortunato Luca Antei, che proprio ieri è stato operato a Innsbruck per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento, eseguito presso la clinica Hocrum dal professor Fink, alla presenza del medico sociale del Benevento, Stefano Salvatori, è perfettamente riuscito. I tempi necessari per un recupero ottimale del difensore romano si stimano in almeno 6-7 mesi.

LE TRATTATIVE

Per il momento, il Benevento non è riuscito a spuntarla con i turchi del Gaziantep che hanno bloccato Tosca, così come lo Spezia ha fatto con Marchizza e la Samp con Regini. Uno spiraglio di trattativa resta ancora aperto, ma con chance di successo che aumenteranno solo se chi deve cedere troverà un sostituto sul mercato. E non sarà semplice, perché un difensore di piede sinistro è merce rara. Lo sa bene Foggia, che però non demorde nel dragare il mercato per dare a Inzaghi il calciatore richiesto. Ieri è stata la giornata in cui il Benevento si è riavvicinato a Matteo Gabbia. Il procuratore del calciatore, Tullio Tinti, è stato ricevuto a «casa Milan» da Boban e Maldini per parlare proprio della situazione del difensore cresciuto nel settore giovanile milanista e che nessuno tra i dirigenti rossoneri vorrebbe far partire, nonostante non sia mai riuscito a scendere in campo in campionato in questa stagione, sia durante la gestione Giampaolo che poi con Pioli. Mercoledì Gabbia ha esordito in rossonero gli negli ultimi otto minuti di Milan-Spal di Coppa Italia e gode di un ampio credito nel sodalizio milanista, anche oltre i confini milanesi, con il Benevento in pole su Spal e Crotone, che lo hanno chiesto per averlo tra le proprie fila fino a giugno. Altro nome papabile resta quello di Federico Barba, ma la trattativa con il Chievo stenta a decollare.

LA PREPARAZIONE

Nel frattempo la concentrazione di Inzaghi è già tutta su domani. Nel girone di ritorno l'obiettivo, nemmeno a dirlo, è mettere al sicuro, nel minor tempo possibile, l'accesso matematico alla A, ma poi c'è anche la volontà di proseguire a fare incetta di record. Appare abbastanza certo che il Benevento ripartirà da dove aveva salutato. Montipò sarà regolarmente a difesa dei pali e dinanzi a lui la retroguardia si comporrà con Maggio a destra e Letizia a sinistra, con Tuia e Caldirola a presidiare le vie centrali. In mediana Schiattarella agirà da vertice basso con Hetemaj mediano e Viola libero di creare e pungere. Sulla trequarti Sau e Kragl agiranno alle spalle di Coda. Per l'ultimo arrivato Moncini ci sarà un probabile esordio, ma a gara in corsa.

L'ENTUSIASMO

Anche per soddisfare la curiosità dei 10mila sostenitori attesi al «Vigorito», dove oltre al solito calore proveniente della Curva Sud ci sarà una coreografia, annunciata come futuristica, preparata dai sostenitori del settore dei distinti, oltre ancora a un'iniziativa organizzata tramite social dal tifoso Rosario Cuccillato, sul web noto come «Disturbatore dei vip». Al termine della gara, i tifosi che avranno portato da casa un peluche potranno gettarlo in campo dove degli operatori raccoglieranno i simpatici giocattoli per donarli alla Caritas, che provvederà a distribuirli a bambini meno fortunati.

IL DERBY

Intanto il club per il derby del 2 febbraio al «Vigorito» contro la Salernitana ha indetto la giornata giallorossa. Anche gli abbonati dovranno acquistare il biglietto ma con prelazione esercitabile da lunedì fino a domenica prossima. Poi dal 27 e fino al 30 i biglietti potranno essere acquistati solo da residenti nel Sannio con fidelity card del Benevento. A seguire e fino al giorno della partita ci sarà la vendita libera.

