Neanche durante le feste si ferma il Benevento che supera anche il Chievo a Verona, ribaltando il risultato e controllando, poi, la partita. L'unica sofferenza, per le «streghe» nei minuti finali. Risultato che vale doppio, perché con la sconfitta del Pordenone a Salerno, ora il Benevento è a +12 sul secondo posto e ha battuto un altro record: quella del Bentegodi è la terza vittoria di fila in trasferta.Filippo Inzaghi questa volta si affida al turnover schierando Tuia, Improta e Insigne. Non vanno bene, i due attaccanti, il difensore invece alla fine del primo tempo trova il gol che permette al Benevento di raddrizzare subito una partita messasi non benissimo. Nonostante un avvio veemente, infatti, era stato il Chievo a passare in vantaggio poco prima della mezz’ora con Garritano che lascia sul posto Maggio e Vignato che si fa trovare pronto sulla respinta errata di Letizia.Il gol è però uno schiaffone che sveglia il Benevento, bravo e fortunato a pareggiarla quasi subito (dopo 7’) proprio grazie ai suoi terzini: cross di Letizia e tuffo di Maggio, il pareggio è cosa fatta. E prima dell’intervallo Tuia arriva prima sull’angolo di Viola. Nella ripresa il Benevento prova a chiudere il match ma senza successo, così alla fine arrivano un paio di occasioni per il Chievo che però non pareggia.