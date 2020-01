È il giorno di Ramzi Aya alla Salernitana. L'arrivo del difensore classe 1990 è nell'aria da giorni e si concretizzerà oggi, con l'approdo del diretto interessato in città: previste visite mediche e firma, con il Pisa che riceverà un indennizzo di circa 400mila euro per il cartellino del giocatore di origini tunisine ma italianissimo. Contratto fino al 2023 per lui: ieri ha svuotato l'armadietto in Toscana e salutato i nerazzurri, dopo aver svolto un blando allenamento differenziato mentre gli ormai ex compagni affrontavano in amichevole il San Miniato. Ventura, in ogni caso, non potrà schierarlo a Pescara, perché squalificato.

VERSO IL MATCH

Ieri al Mary Rosy i granata hanno svolto una doppia seduta di lavoro. Primo contatto con i nuovi compagni per Felipe Curcio, l'esterno mancino brasiliano che la Salernitana però non ha ancora ufficializzato sul proprio sito internet, nonostante il giocatore abbia sostenuto già le visite mediche e firmato il contratto fino al 2022. Lui sì che sarà disponibile per la trasferta all'Adriatico. Depositi permettendo. Anche quello del rinnovo contrattuale di Odjer, ad esempio, non è stato effettuato, pur avendo il ghanese detto sì ad altri due anni (con opzione biennale ulteriore) alla Salernitana. Sullo sfondo potrebbe esserci l'interessamento convinto della Sambenedettese, in cerca di rinforzi a centrocampo. I marchigiani potrebbero prelevare Odjer - non certo intoccabile per Ventura anche a titolo definitivo. Il giocatore, dal canto suo, preferirebbe un prolungamento con l'ippocampo e un'eventuale partenza in prestito per sei mesi. Su di lui ci sono anche Avellino ed Entella. Altro centrocampista in partenza è Firenze, che resta in attesa di sistemazione. Gli è stato comunicato che non rientra più nei piani: si sta allenando a parte, lontano dal gruppo, mentre il suo agente, Pisacane, lavora per trovargli una sistemazione, preferibilmente in serie cadetta. È stato proposto all'Ascoli, che nicchia. In uscita anche Morrone, verso il prestito in C, al pari di Kalombo.

L'ATTESA

Per il resto, la Salernitana che monitora sempre André Anderson e ha rispedito al mittente una richiesta dall'Egitto per Jallow sembra orientata a rinviare ulteriori movimenti alla settimana prossima, o addirittura a quella che condurrà al rush finale della campagna trasferimenti, dopo il match col Cosenza. Molti club, infatti, sono fermi e aspettano di liberare caselle preziose per il cosiddetto effetto domino che in tanti casi non è solo tecnico. Per poter depositare nuovi accordi, infatti, occorre rispettare i parametri imposti dalla Lega B ed avere un quoziente di disponibilità economica positivo a bilancio, figlio del rapporto AC/PC (attivo corrente/passivo corrente). C'è ancora da attendere (e da sfoltire), prima di sferrare un deciso attacco a una punta che garantisca feeling col gol (Di Carmine?) e a un centrocampista. Nessuna nuova sul fronte Rosina, che resta pesantemente a libro paga del club, mentre ieri Cerci si è rivisto al campo di allenamento. Non è ancora stata fissata la composizione dunque, neppure l'udienza del Collegio Arbitrale chiamato a decidere sulla decurtazione del 25% dello stipendio dell'attaccante. La faccenda non si risolverà prima di quaranta giorni.

LE SCELTE

«Vacanze top ma è già tempo di rimettersi a lavorare, il campionato sta tornando», ha scritto sui social Maistro. È carico, sente di poter tornare titolare dopo un mese e spera di riagguantare una certa continuità: non gioca 90' da ottobre, nel girone d'andata è stato protagonista del maggior numero di cambi, subentrando otto volte e venendo sostituito sette. Sarà lui la mezzala mancina in casa del Pescara, complice anche la squalifica di Kiyine (e Di Tacchio). Il marocchino, peraltro, è ancora influenzato e ha marcato visita anche ieri. La mediana sarà completata da Akpa sul centro-destra e Dziczek in mezzo. A sinistra è ballottaggio Lopez-Curcio, col primo favorito, a meno di sorprese in chiave mercato. Sulla destra, sfida Cicerelli-Lombardi, con quest'ultimo che sta recuperando dopo l'attacco influenzale di inizio settimana. In difesa giochi fatti, col trio Heurtaux-Migliorini-Jaroszynski (Karo squalificato). Billong è scivolato indietro nelle gerarchie dell'allenatore e potrebbe fare altrettanto nella lista degli elementi «di interesse tecnico» della società, che non rifiuterà eventuali proposte sul suo conto. In avanti, favorito il duo Djuric-Gondo.

