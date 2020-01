A Pescara senza Djuric, con quasi 800 tifosi al seguito e con il giallo... Jallow che si infittisce. Salernitana tra campo, tribune, infermeria e mercato. Al tempo. Milan Djuric quasi certamente sarà costretto a saltare la trasferta di domani pomeriggio in terra d'Abruzzo a causa di una botta al ginocchio destro rimediata in allenamento. Il gigante bosniaco ieri mattina non riusciva neanche ad alzarsi dal letto: ha... alzato la mano e lanciato l'Sos. Immediatamente il giocatore si è sottoposto a una risonanza magnetica che, per fortuna, ha «escluso lesioni capsulo-legamentose al ginocchio», si legge nel comunicato pubblicato sull'official web site. Lo staff medico, tuttavia, preferisce prendersi almeno altri due giorni per sciogliere le riserve sul suo recupero: «Le sue condizioni chiude il bollettino medico saranno valutate nelle prossime 48 ore». Orologio alla mano, il gigante di Tuzla sarà costretto a saltare la prima gara del girone di ritorno in programma domani pomeriggio a Pescara. Al suo posto è ballottaggio tra Giannetti e Jallow con il primo che sembra in leggero vantaggio rispetto al gambiano.

LO SCENARIO

All'Adriatico, la Salernitana sarà scortata da quasi 800 tifosi che hanno mandato sold out il settore ospiti (750 posti) e «costringeranno» oggi il Gos ad aprire tutta la curva sud dell'impianto abruzzese (capienza 3500 posti) per ospitare la torcida granata. Ventura conferma il 3-5-2 contro i delfini, nonostante le assenze. Tra squalifiche (Karo, Di Tacchio e Kiyine) e infortuni (oltre alla probabile assenza di Djuric qualche altro giocatore non è al top), il trainer granata si ritrova con gli uomini contati e le scelte praticamente obbligate. Davanti a Micai agiranno Heurtaux, Migliorini e Jaroszynski in difesa, con il francese che torna in campo a un anno esatto dalla sua ultima partita tra i professionisti e dopo un lungo infortunio. A centrocampo, invece, Lombardi ha smaltito i postumi del brutto virus influenzale e sarà regolarmente al suo posto sulla catena di destra. Dalla parte opposta, Cicerelli ha battuto la concorrenza di Lopez e agirà sul fronte mancino a piede invertito. In mezzo al campo i giochi sono fatti: Dziczek avrà le chiavi del centrocampo, con Akpa Akpro e Maistro a fargli da dioscuri, rispettivamente a destra e a sinistra.

IN AVANTI

E siamo al reparto offensivo. Djuric era certo di una maglia, ma il ginocchio ha fatto i capricci ed il granatiere è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto dovrebbe giocare Giannetti che potrebbe fare coppia con Gondo. Occhio, però, anche alla candidatura di Lamin Jallow. Il gambiano è al centro di un vero e proprio giallo... di mercato. Su di lui si stanno «sgolando» le sirene estere con presunte valutazioni milionarie giunte sul tavolo della Salernitana ed altrettanti contratti faraonici proposti all'ex Chievo (un quadriennale di poco inferiore al milione di euro all'anno per l'attaccante) da parte della società egiziana dell'Al-Ahly. La sensazione, però, è che Jallow possa finire nel mirino della Lazio alla stregua di quanto già accaduto nel recente passato per Sprocati e per Casasola. L'impressione è che, come già successo con il difensore argentino, la consorella Lazio possa anche ingaggiare l'atleta per lasciarlo in prestito al club granata. Almeno fino a giugno. In tal caso si otterrebbero due piccioni con una fava: una plusvalenza che rimpinguerebbe le casse granata con l'ippocampo che al tempo stesso non si priverebbe di quello che al momento è comunque il suo secondo miglior realizzatore.

IL MERCATO

Intanto il mercato di riparazione per la Salernitana non ha prodotto ancora nulla. Almeno in ottica Pescara. I due volti nuovi infatti (Curcio e Aya), saranno ufficializzati soltanto a inizio settimana prossima. Curcio si sta allenando da qualche giorno a Salerno, mentre Aya (che deve comunque scontare un turno di squalifica) ieri ha fatto le visite mediche in città. In uscita, Odjer e Firenze. Il primo flirta con Sambenedettese, Avellino e Cesena. Firenze cerca una sistemazione in B che non arriva. Da ieri, Alessio Cerci è tornato ad allenarsi con la squadra. L'attaccante che dovrà discutere davanti al collegio arbitrale della multa comminatagli dal club è ancora lontano dalla migliore condizione fisica. Alessandro Rosina resta ai margini da separato in casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA