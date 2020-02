Tempo di scontro al vertice per la Salernitana che domani pomeriggio sarà di scena in casa del Frosinone, attuale seconda forza del campionato con 4 punti di vantaggio proprio sui granata: “Ma non credo sia una partita che vale la Serie A, certamente è importante perchè affrontiamo la squadra più in forma di questo momento e i numeri lo confermano: non prende gol da cinque partite e le ha vinte tutte nell’ultimo periodo.– ha detto alla vigilia in conferenza stampa Gian Piero Ventura -. Metterei una firma per perderla e vincere però le quattro successive. Anche questa volta, comunque, arriviamo alla gara un po’ incerottati, sarà difficile ma questo gruppo dovrà dare un’altra conferma della compattezza e della voglia già dimostrate”.



Per la partita dello Stirpe la Salernitana dovrà rinunciare a Djuric, Di Tacchio e Curcio, mentre tornano a disposizione Cicerelli, Cerci ed Heurtaux: “Sarà fondamentale la disponibilità di Djuric per capire quando rientrerà, ma non possiamo andare contro natura. Mi auguro, però, che col Venezia ci sia, ma non posso dirlo adesso. Sta di fatto che per un certo periodo il problema dovrà essere gestito. Cicerelli, invece, un po’ di partita può farla, credo che giocherà sia domani che martedì ma dobbiamo gestirlo. In difesa, invece, giocherà Migliorini, mentre Billong lo utilizzerò contro il Venezia”. © RIPRODUZIONE RISERVATA