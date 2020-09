La Juve Stabia blinda la difesa, ed in attesa di capire il destino di Tonucci, ma soprattutto Troest (col quale si vorrebbe tentare di spalmare l’ingaggio prolungando l’accordo di un anno), si assicura le prestazioni dell’esperto centrale, ex Triestina, Roberto Codromaz: “La S.S. Juve Stabia comunica l'accordo con l'US Triestina Calcio 1918 per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Roberto Codromaz, classe ’95, fino al 30 giugno 2023.

Il calciatore, nativo di Trieste, è cresciuto calcisticamente nell'Udinese. Ha vestito anche le maglie della Feralpisalò, della Triestina e del Rimini”. Per lui tanta voglia di essere subito protagonista nella prima esperienza al sud. “Sono felice di essere arrivato alla Juve Stabia, avevo voglia di una nuova avventura. Quando è arrivata la chiamata, non ci ho pensato due volte. L'idea mi ha subito entusiasmato e ho tanta voglia di dimostrare il mio valore”. © RIPRODUZIONE RISERVATA