Ha lasciato il timone della "sua" Juve Stabia solo questa mattina, dopo dodici anni in cui ha portato il club ad essere un assoluto punto di riferimento per il calcio italiano, in B e soprattutto in C.lascia il suo commiato ai tifosi attraverso i social, con un post in cui ringrazia tutti, confermando, nelle sue parole, di essere sempre il primo, vero tifoso della Juve Stabia: "Cari tifosi,poche ore fa ho ceduto le quote da me detenute nella Juve Stabia al Sig.Sono stati 12 anni straordinari, ricchi di soddisfazioni impagabili ed emozioni irripetibili che hanno portato la nostra squadra a giocare in quei palcoscenici che sognavo sin da bambino, dall’Artemio Franchi al Marassi, passando per il Bentegodi e l’Olimpico di Torino.Il principale obiettivo della mia presidenza è stato quello di regalare una gioia alla mia città, mi auguro di esserci riuscito. Ho fatto calcio sempre e soltanto per passione per quei colori che amo come voi, mi auguro lo abbiate capito., come sapete non è semplice trovare interlocutori seri e affidabili nel mondo del calcio. Sono sicuro che saranno capaci di riportare la Juve Stabia al più presto nel calcio che conta!Concludo ringraziando chi ha reso possibile questo sogno, ovvero la mia famiglia che mi ha sopportato, lo staff il cui lavoro è sempre stato encomiabile, e naturalmente voi fedelissimi che non avete mai fatto mancare il vostro sostegno ovunque giocassero le Vespe. Con affetto, Franco".