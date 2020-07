La situazione ora si complica. Seriamente. La Salernitana si scioglie ad Ascoli come neve al sole e dice addio, per il momento, ai playoff. Il 3-2 del Del Duca, infatti, fa sprofondare i granata al nono posto in classifica. Nel quinto impegno post lockdown non funziona praticamente nulla, almeno fino al 3-0. Ma di certo la reazione nel finale non può bastare, così come le cinque squalifiche non giustificano i primi cinquanta minuti di gioco. Ne bastano del resto appena otto e Trotta di sinistro batte Micai preso in controtempo dalla leggera deviazione di Billong. La Salernitana, in versione 3-4-1-2 con Kiyine dietro al duo Djuric-Giannetti, invece di reagire è costretta dopo altri otto giri di lancette ad alzare nuovamente bandiera bianca. È il 16’ quando Ninkovic trova il gol del raddoppio direttamente da punizione, ma anche questa volta pesano le deviazioni (prima di Giannetti e poi ancora più clamorosa di Jaroszynski).



Con fatica la Salernitana prova ad alzare il baricentro con lo scorrere del cronometro, ma la situazione non migliora e al 30’ arriva la prima è unica occasione con Djuric che calcia però centralmente. Al 36’, invece, riecco l’Ascoli pericoloso, ma questa volta Micai ipnotizza Morosini ed evita un passivo ancora più pesante. Ma solo per poco. Pochissimo. Al 49, infatti, ci pensa nuovamente Trotta a far male ai granata, questa volta l’attaccante bianconero approfitta di un disimpegno sbagliato di Billong e sigla il 3-0. La pratica sembra ormai chiusa, ma come spesso è accaduto in stagione anche questa volta la Salernitana si accende proprio nel momento più complicato. Al 55’ Kiyine trasforma il rigore concesso per fallo di mano di Ferigra, all’86’ invece Djuric svetta tra Brosco e Ranieri e ridà così nuove speranze ai suoi. Che svaniscono prima al 92’ con la conclusione errata di Billong e poi definitivamente al 94’ con quella ancora più clamorosa di Heurtaux (intanto nel recupero Cerci va out a causa di un problema muscolare). Ultimo aggiornamento: 23:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA