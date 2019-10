© RIPRODUZIONE RISERVATA

La delusione per l’ennesimodovrà essere subito accantonata visto l’immediato turno infrasettimanale che attende la Salernitana . Ma anche per la trasferta didi martedì seradovrà fare i conti con i soliti problemi, assenti ancora una volta Cicerelli, Firenze e Giannetti: “Nonostante le difficoltà che abbiamo, quella di domani per noi rappresenta una tappa molto importante per il lavoro che stiamo costruendo un passo alla volta – ha detto ilattraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club -. A Pisa troveremo una squadra arrabbiata reduce dalla sconfitta nel derby che vorrà riscattarsi subito e questo aumenta il grado di difficoltà. Personalmente ritorno in uno di quei posti dove ho lasciato il cuore e che a prescindere dall’aspetto calcistico mi lega l’aspetto umano e tante storiche amicizie”. Al fianco di capitane compagni allo stadio Arena Garibaldi-R. Anconetani ci saranno 500 tifosi salernitani.