La paura di doversi fermare nuovamente aveva preso il sopravvento nelle ultime ore, ma invece Akpa Akpro e la Salernitana possono tirare un sospiro di sollievo. Il risentimento muscolare accusato sabato scorso a Cittadella non ha lasciato conseguenze per il centrocampista che quest’oggi si è allenato regolarmente con il resto della squadra. Facile, quindi, intuire che domenica sera contro il Crotone l’ivoriano conserverà la maglia da titolare, con uno tra Dziczek e Firenze che potrebbe invece prendere il posto dello squalificato Maistro. Confida in un posto nell’undici iniziale anche Cicerelli che quest’oggi però è stato costretto a saltare la prima seduta della settimana a causa di alcuni sintomi influenzali. Assente anche Cerci che convive ancora con il fastidio alla coscia sinistra che l’ha già costretto a saltare l’ultima gara. © RIPRODUZIONE RISERVATA