Lo stop momentaneo del calcio italiano, e quindi anche del campionato di Serie B, ha indotto di conseguenza la Salernitana a stravolgere il programma degli allenamenti e a imporre delle nuove regole alla squadra in merito al problema Coronavirus. Nel primo caso, dopo la seduta di questo pomeriggio a cui non hanno preso parte i vari infortunati, Gian Piero Ventura ha comunicato alla squadra il rompete le righe e ha ridato appuntamento a tutti a sabato prossimo al Mary Rosy. La pausa lunga, comunque, non consentirá a Migliorini e compagni di lasciare Salerno, tra le regole imposte dal club granata infatti c'é quella che riguarda l'obbligo di restare in cittá e di non ospitare parenti provenienti da altre regioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA