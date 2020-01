La prima vittoria del 2020 continua a lasciare i segni sull’organico della Salernitana. In tutti i sensi, e non solo come quelli rimediati da Cicerelli sul piede destro (il suo rientro per sabato non sembra per nulla certo ad oggi). Dopo la trasferta di Pescara, infatti, anche Walter Lopez ha dovuto alzare bandiera bianca, tutta colpa di una distrazione muscolare rimediata a carico dell’ileo psoas di sinistra che sembra a conti fatti averlo già estromesso dai giochi per la prossima di campionato. Difficile, infatti, che l’uruguaiano possa recuperare per la gara di sabato pomeriggio quando la Salernitana affronterà allo stadio Arechi il Cosenza. Nella giornata di mercoledì, comunque, lo staff medico si pronuncierà in modo più preciso sui tempi di recupero non solo di Lopez ma anche di Cicerelli. Intanto Ventura attende l’ufficialità degli ingaggi di Aya e Curcio. © RIPRODUZIONE RISERVATA