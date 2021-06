Salernitana nelle mani di Belec: scelto come miglior portiere della B

Si scrive Vid Belec, si legge miglior portiere della Serie B 2020-21. Il numero uno della Salernitana attraverso il sondaggio proposto dalla Lega B sui propri canali social in relazione alla Top 11 dell'ultima stagione ha battuto a suon di voti una vasta concorrenza, in gara infatti erano presenti Bardi del Frosinone, Berisha della Spal, Brignoli dell’Empoli, Di Gregorio del Monza, Falcone del Cosenza, Joronen del Brescia e Leali dell’Ascoli.

La formazione, dunque, si colora di granata, merito del grandissimo campionato disputato dal portiere sloveno capace di tenere inviolata la propria porta per ben 14 volte al termine delle 34 partite disputate. Scelto il primo componente, dalle prossime ore in poi ci sarà spazio per i sondaggi legati agli altri ruoli.