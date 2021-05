Salernitana, il bomber a sorpresa: nessun difensore come Bogdan

Sarà anche un difensore, ma a quanto pare è capace anche di trasformarsi in un bomber. E che bomber, di quelli che quando segnano lo fanno esclusivamente per far vincere la propria squadra. Ma mai in carriera Luka Bogdan era stato così decisivo e soprattutto prolifico in fase offensiva. Dopo quella segnata contro l’Empoli venerdì pomeriggio, sono diventate 4 le reti in stagione per l’ex centrale del Livorno.

Una più importante dell’altra: contro il Cittadella all’Arechi valse l’1-0 finale, stesso destino anche contro il Brescia, a Chiavari contro l’Entella mise il risultato al sicuro con il gol del momentaneo 0-2, mentre nell’ultimo turno ha dato il là alla vittoria contro la capolista Empoli.

Tanta roba avrebbe detto un ex allenatore della Salernitana, ancora di più se si considera il fatto che dagli anni novanta ad oggi nessun difensore granata ha mai segnato così tanti gol in Serie B. Tralasciando Casasola che il difensore ha smesso di farlo ormai da tempo, l’unico capace di andare sopra la media fu Raffaele Schiavi con 3 centri nella stagione 207-18.