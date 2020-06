Tempo di nuove convocazioni ed ovviamente tempo di nuovi cambiamenti nella lista per Gian Piero Ventura. Un po' come da copione, ma almeno questa volta prevalgono le notizie confortanti. A differenza infatti della trasferta di Chiavari, il tecnico della Salernitana potrà contare anche su Micai, Heurtaux, Cerci e Giannetti per la gara di lunedì sera in programma allo stadio Arechi contro la Cremonese. Tra i quattro l’unico già certo di una maglia da titolare è Micai che dopo due partite saltate si riprenderà quindi il suo posto tra i pali. Novanta minuti, i prossimi, che chissà non possano diventare addirittura gli ultimi per Cerci e soprattutto Heurtaux il cui contratto potrebbe non essere rinnovato (scadenza 30 giugno). Tornando ai convocati, non è stato inserito al suo interno Cicerelli costretto nuovamente a fermarsi in infermeria. © RIPRODUZIONE RISERVATA