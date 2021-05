Salernitana, per il ritiro estivo duello tra Sarnano e Cascia

Vietato perdere tempo. E così seppur in questo momento non si sa ancora chi ci sarà a capo della società, la Salernitana comunque si è messa subito a lavoro per iniziare a preparare la stagione di Serie A. I primi passi sono stati mossi in chiave ritiro estivo, che molto probabilmente comincerà tra il 7 e il 10 luglio prossimo. Sarnano (Marche) sembra essere la meta preferita da Fabrizio Castori, esattamente lì dove l’estate scorsa ha iniziato a gettare le basi per la Salernitana dei miracoli. Cascia (Umbria) invece è la nuova ipotesi nata nei giorni scorsi dopo il soggiorno dei granata post promozione presso il Grand Hotel Elite che si è subito attivato per far arrivare la propria proposta al club. Infine c’è una terza opzione, la meno calda in questa fase, che riguarda il Trentino.