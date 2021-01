Mercato in stand-by dopo l'operazione Coulibaly. Per vari motivi. E così ecco che in soccorso della Salernitana potrebbe arrivare la sorella maggiore. Dalla Lazio, infatti, potrebbero arrivare almeno due dei tre rinforzi chiesti da Castori. Per il ruolo di terzino sinistro si lavora per Riza Durmisi: 10 presenze ma tutte nel stagione 2018-19, nella scorsa invece dopo tanta panchina a gennaio è andato in Francia al Nizza ma senza riuscire a trovare grande continuità.

Il difensore danese però, seppur in prestito, non è ancora convinto nel voler scendere di categoria. E' già convinto, invece, Sofian Kiyine pronto ormai al suo terzo ritorno in maglia granata. Nelle prossime ore la trattativa dovrebbe andare in porto, anche questa volta con la formula del prestito. Infine capitolo attacco. I nomi di Moncini e Pettinari restano sul taccuino del ds Fabiani, me le trattative sono decisamente complicate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA