Ora non sembrano esserci più dubbi, in attesa del terzo allenamento della settimana Alessandro Micai comunque ha già dimostrato a Ventura che venerdì sera contro la Virtus Entella protrà tornare a difendere i pali della Salernitana. Dopo aver saltato la gara con il Pisa del week-end scorso, che di fatto ha interrotto una striscia di 70 partite consecutive, il numero dodici granata sembra aver messo definitivamente alle spalle anche il secondo infortunio (problema al costato) rimediato nelle ultime due settimane. E così Ventura ritrova un pezzo importante della sua squadra, in attesa ora di avere altre buone notizie dallo staff medico: obiettivo provare a riavere Cicerelli e Lombardi per la gara di lunedì prossimo contro la Cremonese in programma all'Arechi. Intanto sono tornati in gruppo Mantovani ed Heurtaux, i cui contratti restano ancora in scadenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA