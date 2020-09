Dopo una lunga attesa Lamin Jallow saluta ufficialmente la Salernitana. Pronto ad andare via ormai da un anno, l'attaccante gambiano ha salutato tutti e ha firmato un nuovo contratto con il Vicenza. Dopo le trattative mai cominciate con alcuni club stranieri e quella non andata a buon fine con la Reggina, negli ultimi giorni i veneti allenati da Di Carlo hanno fatto il passo decisivo per chiudere la trattativa.



Dopo 55 partite e 11 gol messi insieme in due campionati di Serie B, Jallow chiude quindi un'avventura non esattamente entusiasmante. Fatta di alti e bassi, con un'esplosione che tutti speravano di vedere ma che di fatto non è mai avvenuta. Con la cessione dell'ex Chievo, la Salernitana comunque non dovrebbe ritornare sul mercato ma considerare completo il reparto offensivo con Djuric, Tutino, Gondo e Giannetti (le uniche novità potrebbero riguardare esclusivamente quest'ultimo). Ultimo aggiornamento: 13:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA