Per fortuna non sembra nulla di grave, ma i problemi fisici di Lombardi e Odjer per un attimo hanno fatto trattenere il fiato a Gian Piero Ventura. L’esterno scuola Lazio questa mattina nel corso dell’amichevole disputata dalla Salernitana contro la Primavera allo stadio Arechi ha rimediato una botta alla tibia sinistra, il centrocampista ghanese invece convive con un fastidio al ginocchio avvertito nel test di venerdì contro l’Agropoli. Entrambi, però, non destano grosse preoccupazioni e quasi certamente saranno a disposizione per il derby con la Juve Stabia. Dovrebbe farcela anche Giannetti la cui posizione, comunque, andrà valutata attentamente nei prossimi giorni. Intanto l’attaccante ex Cagliari non è sceso in campo neppure quest’oggi nell’amichevole in famiglia conclusa 5-1 per la Salernitana grazie alle reti di Djuric (doppietta), Migliorini, Gondo e Cicerelli. Lunedì pomeriggio al Mary Rosy la ripresa degli allenamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA