Dopo aver tesserato Sy, che domani contro il Pescara si siederà molto probabilmente in panchina, la Salernitana regala a Castori un altro esterno mancino. Il patron Lotito ha infatti convinto Riza Durmisi ad accettare il prestito in granata fino al termine della stagione. Il classe 1994, che saluta dunque nuovamente la Lazio, è già arrivato in città e da lunedì sarà regolarmente a disposizione dello staff tecnico. Reduce da una prima parte di annata vissuta in biancoceleste ma costantemente in tribuna, nella scorsa stagione invece Durmisi ha giocato (sempre con la formula del prestito) in Francia con il Nizza disputando però solamente quattro partite in Ligue 1 e una in Coppa. Oltre al danese, la settimana prossima dalla Lazio arriverà anche Sofian Kiyine per vivere l'esperienza 3.0 con la Salernitana.

