Un gesto che viene pagato caro. Anzi carissimo. Il Giudice Sportivo di Serie B ha infatti squalificato per due giornate Cristiano Lombardi della Salernitana. L'esterno granata paga un gesto scellerato, allontanamento del pallone con forza a gioco fermo che ha rischiato di colpire il direttore di gara, fatto al minuto 81' della partita disputata con la Cremonese lunedì sera. Lo stop forzato, quindi, obbligherà Gian Piero Ventura a dover rinunciare a uno dei suoi uomini migliori nel derby di venerdì sera all'Arechi contro la Juve Stabia e nella trasferta della settimana prossima ad Ascoli. Oltre a Lombardi, il Giudice Sportivo ha fermato per due giornate anche il team manager Salvatore Avallone "per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria al quale rivolgeva espressioni offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". © RIPRODUZIONE RISERVATA