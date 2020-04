LEGG ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la sorpresa di Djuric al piccolo Carlo, vincitore dell’iniziativa «Il tuo disegno per la» questa volta è toccato ad Alessandroparlare con i tifosi. Il numero uno di Ventura, sui profili social del club, ha risposto alle numerose domande poste dal popolo granata…: «è il mio presente, se in futuro mi chiedessero il più bel ricordo mi piacerebbe rispondere con la promozione in. L’anno scorso ho avuto un periodo difficile di adattamento e non nascondo che questo aspetto ha influito su qualche prestazione, in questo secondo anno invece mi sono ambientato alla grande anche grazie all’affetto che la gente mi ha mostrato negli ultimi tempi. Asto bene, ma il mercato è imprevedibile. Cerco di guardare al presente ma nel calcio non si può mai sapere, di certo mi piacerebbe lasciare un segno importante: magari da capitano dellain Serie A. Indosso una maglia prestigiosa per la categoria, tutti i calciatori dovrebbero ambire a vestirla».Inevitabile, poi, la domanda sul ricordo più brutto vissuto in granata «Ovviamente il derby con ildel famoso autogol» e sul ricordo più bello «La finale playout di, ma anche il debutto dell’anno scorso all’Arechi contro il Palermo con 20mila persone sugli spalti». Capitolo quarantena e alenamenti casalinghi: «Sto cercando, per quanto possibile, di fare una vita abbastanza regolata – ha raccontato-, ogni giorno faccio esercizi sia a corpo libero che con elastico per la mobilità articolare. Ma ho approfittato del momento per riprendere anche qualche libro sull’alimentazione che mi ero ripromesso di leggere e che per un motivo o per un altro non avevo avuto letto. In più ho rianalizzato le mie vecchie partite di questa stagione, ho rivisto i miei movimenti da un’altra prospettiva per capire come migliorarmi». Infine spazio all’idolo di una vita: «Gigiche nel 2006, oltre al, avrebbe meritato anche il».