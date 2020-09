Dopo alcuni mesi vissuti da separati in casa e da conseguenti tira e molla, la Salernitana e Jean Claude Billong si dicono ufficialmente addio. A poche ore dall'udienza definitiva, in programma mercoledì davanti al collegio arbitrale, il difensore francese ha infatti rescisso il contratto che lo legava al club granata e si è legato all'Hatayspor. Club turco appena promosso in massima serie che in queste ore ha presentato ai propri tifosi l'ormai ex Salernitana sui propri canali ufficiali. Per un centrale che va via (resta da valutare ora la posizione di Migliorini), c'è un centrale che arriva. O che dovrebbe arrivare. Ma intanto Luka Bogdan, ex Livorno, quest'oggi era già a disposizione di mister Castori. Ora però, come nel caso di Dziczek e Schiavone, non resta che aspettare l'annuncio ufficiale da parte della Salernitana per sciogliere qualsiasi dubbio. © RIPRODUZIONE RISERVATA