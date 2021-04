Salernitana-Venezia, Castori alza la posta: «Concentrati e consapevoli dell'obiettivo»

Cinque partite, cinque finali. Perché per la Salernitana le prossime settimane sembrano davvero assomigliare in tutto e per tutto a una finale, con la prima che andrà in scena domani pomeriggio allo stadio Arechi contro il Venezia.

«Il Venezia è un avversario in gran forma che lotta per la promozione alla massima serie. La squadra conosce bene le difficoltà della gara di domani, sarà una partita difficile e servirà una prestazione di livello per ottenere un risultato importante - ha detto Fabrizio Castori attraverso una nota emessa dal club sul sito ufficiale -. I ragazzi hanno lavorato intensamente durante la settimana e sono molto concentrati. La squadra conosce l’importanza di queste ultime partite ed è consapevole del momento della stagione e dell’obiettivo per cui si sta giocando».

Per la gara dell'Arechi tornano a disposizione Adamonis e Gondo.