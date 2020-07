Di nuovo in campo. Venerdì sera la Salernitana sarà impegnata a Crotone contro la seconda forza del campionato cadetto, all'Ezio Scida però mancheranno gli infortunati Dziczek e Cerci ma tornerà a disposizione Jallow dopo aver scontato le due giornate di squalifica: "Domani ci aspetta una partita difficilissima. Incontriamo la squadra più in forma del campionato che battendo noi al novanta per cento è in Serie A - ha dichiarato alla vigilia Gian Piero Ventura attraverso una nota emessa dal club granata -. E’ una gara delicata ed è chiaro che possiamo sperare di fare risultato soltanto se centriamo una buonissima prestazione. Lunedì contro il Cittadella abbiamo giocato una grande partita, ma ora dobbiamo dare continuità ripartendo da lì e da quanto mostrato anche nella partita con la Juve Stabia. Se andiamo a Crotone con lo spirito di Ascoli non c’è storia, se invece andiamo lì con l’atteggiamento delle altre due gare credo che la partita sia aperta a tutti i risultati". © RIPRODUZIONE RISERVATA