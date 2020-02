Due dubbi per Gian Piero Ventura, diversi però tra di loro. Il primo riguarda Emanuele Cicerelli che potrebbe saltare la gara di domenica pomeriggio contro il Livorno a causa della contusione alla gamba destra rimediata lunedì sera al Bentegodi di Verona. L’esterno della Salernitana continua ad allenarsi a parte, prevalentemente terapia, con l’intento di recuperare in tempi brevissimi dall’infortunio, ma al momento la sua convocazione per la sfida dell’Arechi è tutt’altro che certa. L’altro dubbio del tecnico granata è quello legato a Leonardo Capezzi che potrebbe finalmente fare il suo esordio ufficiale con la maglia della Salernitana. Il ballottaggio per il ruolo di interno di sinistra è con Maistro, mentre al posto dello squalificato Akpa Akpro quasi certamente verrà schierato Di Tacchio. © RIPRODUZIONE RISERVATA