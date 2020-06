Buone notizie per Gian Piero Ventura, per la gara di sabato pomeriggio contro il Pisa il tecnico della Salernitana recupera non solo il portiere Alessandro Micai ma anche il centrocampista Leonardo Capezzi. Il primo ha superato il problema alla mano accusato una decina di giorni fa, il secondo invece ha smaltito il risentimento muscolare avvertito verso la fine della settimana scorsa. Entrambi sono ritornati a lavorare con il resto del gruppo. Il primo dunque sarà regolarmente in porta all’Arechi per l’esordio bis in questa stagione, il secondo invece spera di strappare una maglia da titolare indossata soltanto una sola volta da febbraio a marzo. Difficile però, almeno al momento, ipotizzare un posto nell’undici iniziale per il calciatore di proprietà della Sampdoria. © RIPRODUZIONE RISERVATA