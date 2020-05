La Fase 2 entra finalmente nel suo vivo anche per la Salernitana. Quest’oggi i calciatori granata hanno cominciato il via vai al Mary Rosy dove si svolgeranno gli allenamenti prima individuali (da lunedì) e poi quelli collettivi (si spera da venerdì). Per tutti i tesserati classico rito previsto dal protocollo, visite mediche e conseguente tampone il cui esito verrà poi comunicato nelle prossime ore. Presente per la prima volta con indosso gli abiti granata anche il dottore Epifanio D’Arrigo (con trascorsi al Sorrento) che da poche ore è diventato il nuovo responsabile dell’area medica della Salernitana dopo l’allontanamento del duo D’Alessandro-Leo. © RIPRODUZIONE RISERVATA