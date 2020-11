L'Assemblea della Lega di serie B, riunita oggi in video conferenza, ha deliberato - con 19 votanti (18 favorevoli e il voto contrario della Salernitana) - il numero di squadre partecipanti al campionato 2021/2022 fissandolo a 21 in conseguenza di tre promozioni in A (due dirette e una mediante playoff) e tre retrocessioni in Lega Pro (due dirette e la terza con la disputa dei playout) nel campionato in corso. Ora la delibera deve però passare al vaglio del consiglio federale

Ultimo aggiornamento: 19:27

